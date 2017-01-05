Foça Kaymakamı Ali Çetin Göreve Başladı

Son kararname ile Foça Kaymakamlığı'na atanan Eskişehir İl İnsan Hakları Kurulu Başkanı Vali Yardımcısı Ali Çetin Foça'da görevine başladı.



Çıkartılan son kararneme ile Foça'da kaymakamlık görevine getirilen Ali Çetin daire amirleri ile tanıştı. Kaymakam Çetin ayağının tozuyla Yeni Foça'da yapılan halk toplantısına da katıldı. Ali Çetin yaptığı açıklamada, "Görev yaptığımız her yeri sevdik ve elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalıştık. Güzel anılarımız, güzel dostluklarımız oldu. Devlet görevi nöbet gibidir. Foça'da hizmete devam edeceğiz. Kapımız tüm vatandaşlarımıza her zaman açık"dedi. - İZMİR