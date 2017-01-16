Foça'dan Kızılay'a 41 Ünite Kan Bağışı

Türk Kızılay'ı mobil kan alım ekibi, İzmir'in Foça ilçesinde toplamda 41 ünite kan topladı.



Türk Kızılay'ı, mobil kan aracını Foça ilçesinde konuşlandırdı. Konuşlanan araçta, Kızılay ekibindeki personeller, gelen vatandaşlardan tek tek kan aldı. Doktor Emre Bağcı, soğuk geçen havalar nedeniyle bağışların ve stoktaki kan miktarlarının büyük ölçüde azaldığını, özellikle de trombosit ihtiyacı olduğunu söyledi. Dr. Bağcı, "Stoklarımızı bağışlarla normal seviyelerine çıkarmaya çalışıyoruz. Trombosit eksiği daha ciddi seviyelerde. Sadece kan merkezlerinde alımı yapılan trombosit teminine de katkı sunmalarını diliyoruz. Her ünite ile üç kişiye hayat veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.



Öte yandan ilçede, 41 ünite kan toplandığı kaydedildi. - İZMİR