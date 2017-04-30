Foça'dan Dünya Şampiyonu Çıktı

Bulgaristan'da Wsf Dünya Shotokan Karate Turnuvasına katılan Foçalı sporcu Kaan Yüksel üç kategoride altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.



Bulgaristan'da Wsf Dünya Shotokan Karate Turnuvasına katılan Foçalı sporcu Kaan Yüksel üç kategoride tatamiye çıktı. T. Erol Fight Clup Aliağa Taner Erol ve Foça Halk Eğitim Merkezi Karate Antrenörleri Kudret Yüksel' in desteğiyle hazırlanan Kaan Yüksel ilk yurt dışı turnuva deneyimi olmasına rağmen Wsf Dünya Shotokan Karate turnuvasından başarılı bir tablo ile döndü. Foça Reha Midilli İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Kaan Yüksel, altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.



Başarılı sporcunun babası ve aynı zamanda antrenörü Kudret Yüksel, "Bu süreçte Foça' da karate sporu ve sporcumuzun manevi desteklerini esirgemeyen Foça Kaymakamı Sayın Ali Çetin, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Yüksel Akar, sporcumuzun sponsoru olan maddi ve manevi her türlü desteği veren Foça Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Demirağ'a sporcum ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR