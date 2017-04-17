Foça'da Yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



İzmir'in Foça İlçesi'nde, bugün saat 13.15 sıralarında, Buruncu Mevkii'ndeki makilik ve bozuk ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 40 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.



Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir),



