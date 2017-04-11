Foça'da polisler Heybeliada gemisinde ağırlandı



İZMİR'in Foça İlçesi'nde Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü mensupları, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Milli Gemi (MİLGEM) projesi kapsamında yapılan ilk gemisi TCG Heybeliada'da ağırlandı.



Bugün öğle saatlerinde üsse gelen Foça İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş ve beraberindeki emniyet heyeti, TCG Heybeliada Komutanı Deniz Yarbay Murat Aktaş ve gemide görevli subay ve astsubaylar tarafından karşılandı. Polislere, Türk Deniz Kuvvetleri'ne yerli üretim gemi sağlanmasını amaçlayan MİLGEM projesi kapsamında projelendirmesi ve tüm dizaynı Türk mühendislerce yapılmış, silah, mekanik ve elektronik sistemleri yüzde 80'i aşkın bir oranda yerli malzeme ile üretilmiş, milli yazılımlarla desteklenmiş gemilerin ilki olarak dünya denizlerinde bayrak dalgalandıran, Barbaros Türk Deniz Görev Grubu ile Afrika'nın batısından başlayıp Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Ümit Burnu'nu dolaşarak korvetler kategorisinde adını en başarılılar arasına yazdıran TCG Heybeliada gezdirilerek bilgi verildi. Gemi içinde ayrıca bir sunum yapılarak sorular yanıtlandı. Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Özden Yağcıoğlu'nun da katılımıyla öğle yemeği birlikte yendi.



172. kuruluş yıldönümünü kutlayan emniyet mensuplarını ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirten Tuğamiral Özden Yağcıoğlu, ziyaret tekliflerini kabul ettikleri için kendilerine teşekkür etti. Yağcıoğlu, "Anavatanda huzur ve güvenliğimiz için 24 saat görev yapan polislerimizle, mavi vatanda, denizlerimizde görev yapan gemimiz TCG Heybeliada'da buluşarak faaliyetler icra ettik. Kendilerine daha nice 172. kuruluş yıl dönümleri kutlama dileklerimizi ilettik" dedi.



Foça İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş da karada polis, jandarma, asker, denizde sahil güvenlik ve diğer deniz kuvvetleri unsurlarının aynı amaç için görev yaptıklarına dikkat çekti. Uğurtaş, "Hepimiz dosta güven düşmana korku salarak milletimizin huzur ve mutluluğu ve devletimizin bekası için görev başındayız. Bizi konuk eden denizcilerimize teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi. Ziyaret sonrası konuk polisler, hatıra objeleri ve şapkalar hediye edilerek uğurlandı.



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Haber: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)



(Tür: Yurt)