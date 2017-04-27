Foça'da Plajlar Yaza Hazırlanıyor

Foça Belediyesi, yaz sezonu hazırlıkları kapsamında başlattığı kumsal temizleme çalışmaları tüm sahil bandında devam ediyor.



Kumsal temizleme çalışmaları, Foça'nın en çok ilgi gören tatil mekanlarından olan Mersinaki plajlarında başladı. Foça Belediyesi Fen İşleri ekipleri iş makineleri ile plajda, hem kum temizliği yapıyor hem çevredeki çöpleri topluyor. Özenle yapılan temizlik çalışmaları, çevre sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Foça'nın plajlar ve diğer sahillerinde de temizlik çalışmalarının özenle yürütüleceği belirtiliyor. - İZMİR