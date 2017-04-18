Foça'da Demir-çelik Fabrikasında Patlama: 6 Yaralı

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi hafif yaralandı.



HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda, dün saat 18.00 sıralarında, test aşamasındaki üçüncü ocakta, LPG borularından birinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddeti ile oluşan basınç ve havaya savrulan tozlardan 6 işçi, nefes almakta güçlük çeker hale gelirken baş, kol ve bacaklarında yaralanmalar oldu. Yaranan işçiler, ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



- İzmir