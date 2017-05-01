Foça'da 1 Mayıs Kutlaması
Foça Belediyesi çalışanları 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla bir araya geldi.
Foça Belediyesi çalışanları 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla bir araya geldi. Foça Demokrasi Meydanı'nda toplanan belediye çalışanlarına Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, belediye meclisi üyeleri ve Foçalılar da eşlik etti.
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla Foça Belediyesi çalışanları bir araya geldi. Foça Demokrasi Meydanı'nda toplanan çalışanlara, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, karanfiller dağıttı. Buradan kortej halinde Cumhuriyet Meydanı'na geçen çalışanlar, görevleri sırasında ölen işçiler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.
"Yaşam tarzı olan emeği savunuyoruz"
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende belediye çalışanlarına hitaben bir konuşma yapan Başkan Demirağ, yaşam tarzı olan emeği savunmak için toplandıklarını söyledi. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Bu davada, bu uğurda çok kayıplar verildi. Bu kayıplar tabiki haklarını, insanca yaşayabilmeyi, özgürlüğü, barışı, birlikteliği savunmak içindi. Ele ele omuz omuza, sadece ve sadece Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülke için çalışıyoruz" dedi.
"Kayıpların önünde saygıyla eğilirim"
Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, emek, alın teri, insanların birbirlerine olan bağlılık duygusunun önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu ülkeyi seven hiçbir emekçi, bu ülkenin kötü olmasını istemez. Bu uğurda verdiğimiz kayıpların önünde saygıyla eğilirim. Emekçilerin hangi sınıfta olursa olsun beklentileri var. Hakça, insanca, özgürce yaşayabilmek için emekçilerimize verilen değerin daha da fazla verilmesini temenni ediyor, hepinizin bayramını kutluyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün çizdiği bu bayrak altında özgürce, barış içinde, bayramlar kutlanması dileğiyle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından, meydanda bulunan Atatürk anıtına karanfiller bırakıldı. - İZMİR