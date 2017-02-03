Foça Belediye Spor, güçlü Dikili Çandarlı Gücü Spor'u 2-1'le geçti…

Hırslı ve istekli başlayan Foça Belediye Spor, maçın henüz 5. dakikasında Yağız Kasar'ın şık golüyle öne geçti. Ardından gelişen Foça atağında, Merthan Çolak'ın kafa vuruşunu, Dikili Çandarlı Gücü Spor defansı kale çizgisinin hemen önünden çıkardı. İlk golün sahibi Yağız Kasar, 29. dakikada sakatlığı sebebiyle yerini Ferdi Kızıl'a bıraktı. İlk yarı, Foça'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Dikili Çandarlı Gücü Spor ikinci yarıya, Tolgahan Gök-Esat Karadeniz değişikliğiyle başladı. Foça defansı, beraberlik için gelen Dikili Çandarlı forvetlerine erken gol fırsatı vermedi. 70. dakikada Ferdi Kızıl, Foça'yı 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Merthan Çolak, yoğun çabasının ardından topu Engin Gazal'a verdi. Engin Gazal'ın güzel ara pasında topla buluşan Ferdi Kızıl, topu ağlara gönderdi. Bu golün ardından Dikili Çandarlı Gücü, daha agresif bir hücum anlayışı sergiledi. 78. dakikada Miraç Kızılateş skoru 2-1'e getirdi. 5 dakika ek süre ilave edilen maçta başka gol olmayınca galip gelen taraf Foça oldu.
Foça Belediye Spor gelecek maçta, 5 Şubat 2017 Pazar günü, Deniz Spor ile karşılaşacak. Karşıyaka Hasan Türker Sahası'nda oynanacak olan maç, saat 15.00'da başlayacak.