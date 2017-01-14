Flynn'in Rus Büyükelçiyle Telefonda Görüşmesi

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı Michael Flynn'in, ABD'nin Rusya'ya "başkanlık seçimlerine müdahale ettiği" iddiasıyla misilleme uygulamaya hazırlandığı gün Washington'da görevli Rus büyükelçiyle birkaç kez telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.



ABD basınının ismini açıklamadığı iki üst düzey diplomata dayandırarak yayımladığı haberlerde, Başkan Barack Obama yönetiminin Rusya'ya misilleme uygulamaya hazırlandığı gün Flynn'in Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak'la birden fazla defa telefonda görüştüğü bildirildi.



Trump'ın sözcülerinden Sean Spicer ise Flynn'in Kislyak'la görüşmesinde iki ülke arasında yaşanan sorunların ele alınmadığını söyledi.



Spicer, "Görüşme, Trump ve Vladimir Putin arasında 20 Ocak'ta gerçekleşecek telefon görüşmesinin koordinasyonu ile alakalıydı." dedi.



İsmi açıklanmayan diplomatlar, Flynn ve Kislyak arasındaki telefon görüşmelerinin 29 Aralık günü gerçekleştiğine dikkati çekiyor.



Flynn ve Kislyak'ın telefonla görüştüğü belirtilen gün, Obama yönetimi, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında, Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.



ABD yasalarına göre yetki verilmemiş bireylerin ülkenin çatışma yaşadığı diğer ülkelerle pazarlık yapmaları yasak ancak Michael Flynn'in telefon görüşmelerinde hangi konuları ele aldığı belirtilmedi.