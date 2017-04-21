Başarılı grup Flört, 21 Nisan'da Ark Music & Gigs sahnesinde...



"Rasta Baba, Eski Dostum, Yola Devam, Cemiyette Pişiyoruz, Dün TRT'de İzledim, Biz" gibi şarkılarıyla sıkı bir dinleyici kitlesi yaratan Flört üçlüsü, 2012 yılına kadar yayınladıkları dört albümden sonra yeni albümlerini dinleycileri ile buluşturma aşamasındalar.



Dünyada uygulanan politikaların sıradan bir birey üstündeki uyutma etkisi, bütün sosyal yapıyı derinden tehdit etmekte. Karmaşa büyümekte, alarm çalmakta!.. 'Uyanman Lazım!' gün içinde kaç kere delirmek üzere olduğunuzu, kendinize kaç kere 'Kafayı Yedim' dediğinizi hiç düşündünüz mü?



Buna rağmen 'Yola Devam, Mutluyuz Biz, Seni Çok Özledi, Hala Çok Güzelsin' diyebiliyorsak bu konser tam size göre. Konser performansları ve kendilerine has mizah anlayışlarıyla bağımlılık yaratan Flört, gecede klasikleşmiş şarkılarının yanında yeni şarkıları ile seyirci karşısında olacaklar.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Ark Music & Gigs



Mekan Adresi : Bağdat Caddesi No: 304/F



Başlangıç Saati : 21.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Flört Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır