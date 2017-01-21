Türk pop müziğinin kendine has ve eğlenceli grubu Flört, 21 Ocak'ta Ankara 6: 45 KK Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşuyor.



"Kendine has şarkıları, klasikleşme yolundaki 5 albüm, sayısız konser performansları ve "Tehlikeyle Flört" isimli filmleriyle hayatımıza renk katan Flört, üretmeye ve kendini yenilemeye devam ediyor.



Yalnızlık Mevsimi, Cemiyette Pişiyoruz, Rasta Baba, Yola Devam gibi klasiklerinin yanı sıra, daha önce sahnede hiç çalmadıkları "Balon, Onun adı Hasan, Beyoğlu, İstanbul" gibi, dinleyici tarafından çok talep edilen şarkılar da, grubun kurucu üyesi Ata Akdağ'ın, Flört'e dönmesiyle, sahnede çalınmaya başlanıyor.



Söz, beste, icra ve felsefik yaklaşımlarıyla bambaşka bir kulvar yaratan Flört, 15 yıl sonra, kurulduğu kadroyla, soundtrack şarkıları ve üzerinde çalıştıkları albümden yeni şarkılarla, dinleyicisine seslenmeye devam edecek."