Florida'da Havalimanında Silahlı Saldırı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Havaalanı'nda silahlı saldırı düzenlendi. Terminal 2'de meydana geldiği söylenen saldırıda, silahlı bir kişinin kalabalığa ateş açtığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.



There is an ongoing incident in Terminal 2, Baggage Claim. Media availability is at the staging area.— Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) January 6, 2017



Saldırı sonrası Şerif Scott Israel yaptığı açıklamada, öldürülen 5 kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların başlatıldığını belirterek, FBI ve taraflarınca yürütülen soruşturma kapsamında ise saldırganın gözaltına alındığını yineledi.



Havaalanında tesadüfen bulunan Beyaz Saray eski Sözcüsü Ari Fleischer de Twitter mesajında, "Lauderdale Havaalanındayım. Ateş edildi. Herkes kaçıyor." bilgisini verdi. Daha sonraki mesajında ise her şeyin kontrol altına alındığını duyurdu.



I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running.— Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 Ocak 2017



Florida Senatörü Bill Nelson, saldırganın kimliğini Esteban Santiago olarak açıkladı. Polisin olayın arından bölgeyi kontrol altına aldığı, yolcuların ise tahliye edildiği belirtildi. Ayrıca olay yerine çok sayıda polis de gönderildi. Uluslararası havaalanında uçuşlar ise askıya alındı.



Shots fired at FLL airport. Guy is bleeding profusely. Supposedly others are shot on the lower level at Delta Term 2. pic.twitter.com/UcL73Y8yGx— Maxwill Solutions (@MxWllSolutions) 6 Ocak 2017



