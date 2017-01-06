Florida'da havalimanında silahlı saldırı (3)



Nafiz Albayrak New York, 6 Ocak, (DHA) - ABD'nin Florida eyaletinde Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.



Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda büyük bir paniğe yol açan saldırı üzerine, tüm giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.



Güvenlik birimleri, tek şüpheli olduğunu belirttikleri saldırganı sağ olarak yakalayarak gözaltına aldıklarını bildirdi.