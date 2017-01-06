Florida'da havalimanında silahlı saldırı (3)
Nafiz Albayrak New York, 6 Ocak, (DHA) - ABD'nin Florida eyaletinde Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.
Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda büyük bir paniğe yol açan saldırı üzerine, tüm giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.
Güvenlik birimleri, tek şüpheli olduğunu belirttikleri saldırganı sağ olarak yakalayarak gözaltına aldıklarını bildirdi.
Florida'da Havalimanında Silahlı Saldırı
Florida'da havalimanında silahlı saldırı (3)Nafiz Albayrak New York, 6 Ocak, (DHA) - ABD'nin Florida eyaletinde Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Florida'da havalimanında silahlı saldırı (3)
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