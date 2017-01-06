Florida'da havalimanında silahlı saldırı
Nafiz Albayrak / New York, 6 Ocak, (DHA) - ABD'nin Florida eyaletinde Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Havalimanında büyük bir paniğe yol açan saldırı üzerine, tüm giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.
Güvenlik birimleri, tek şüpheli olduğunu belirttikleri saldırganı sağ olarak yakalayarak gözaltına aldıklarını bildirdi.
Florida'da Havalimanında Silahlı Saldırı
Florida'da havalimanında silahlı saldırıNafiz Albayrak / New York, 6 Ocak, (DHA) - ABD'nin Florida eyaletinde Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Florida'da havalimanında silahlı saldırı
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