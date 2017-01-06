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Florida'da Havalimanında Silahlı Saldırı

Florida'da Havalimanında Silahlı Saldırı

Florida'da havalimanında silahlı saldırıNafiz Albayrak / New York, 6 Ocak, (DHA) - ABD'nin Florida eyaletinde Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Florida'da Havalimanında Silahlı Saldırı

Florida'da havalimanında silahlı saldırı

Nafiz Albayrak / New York, 6 Ocak, (DHA) - ABD'nin Florida eyaletinde Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Havalimanında büyük bir paniğe yol açan saldırı üzerine, tüm giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.

Güvenlik birimleri, tek şüpheli olduğunu belirttikleri saldırganı sağ olarak yakalayarak gözaltına aldıklarını bildirdi.

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