ABD'nin Florida eyaletinde Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Havalimanında büyük bir paniğe yol açan saldırı üzerine, tüm giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.
Görüntü Dökümü:
Havalimanından tahliye edilen yolcular - York
Florida'da Havalimanında Silahlı Saldırı (2)
ABD'nin Florida eyaletinde Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
ABD'nin Florida eyaletinde Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Havalimanında büyük bir paniğe yol açan saldırı üzerine, tüm giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.
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