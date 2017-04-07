Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Florida'da Çin-Abd Zirvesi
Ara
BİST 88.581 %-0,11
DOLAR 3,7119 %0,35
EURO 3,9608 %0,38
PARİTE 1,0661 %-0,02
ALTIN 149,46 %0,09
FAİZ 11,46 %0,00
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Florida'da Çin-Abd Zirvesi

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, Trump'ın Palm Beach sahilindeki malikanesinde bir araya geldi.

Florida'da Çin-Abd Zirvesi

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, Trump'ın Palm Beach sahilindeki malikanesinde bir araya geldi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika, Florida, Beach, Çin, Abd