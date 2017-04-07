Florida'da Çin-Abd Zirvesi
ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, Trump'ın Palm Beach sahilindeki malikanesinde bir araya geldi.
ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, Trump'ın Palm Beach sahilindeki malikanesinde bir araya geldi.
Kaynak: Dunya.com
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