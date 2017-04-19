Flores Konusunda Son Karar Yanal'ın

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal daha önce TV'den izlediği Edison Flores'i milli maç arasında gittiği Güney Amerika'da yakından takip etmişti... sol ayaklı 10 numaranın yeteneklerine hayran kalan Yanal'ın korkusu ise oyuncunun formasını giydiği Danimarka'nın Aalborg takımında hayal kırıklığı yaratması oldu.



Yönetim ise Flores kararını Yanal'a bıraktı. Çünkü Flores, 1 milyon Euro'nun altına bonservisi alınabilecek, 500-600 bin Euro ücrete de oynayabilecek bir isim. Fakat Trabzon'a nasıl uyum sağlayacağı, şehre, yemeklere, ortama uyup uyamayacağı merak konusu. Yanal'ın Flores'i bir süre daha izleyeceği ve karar verme konusunda aceleci davranmayacağı gelen bilgiler arasında.



Edison Flores kimdir?



Universitario takımının altyapısında yetişen Edison Flores, daha sonra Villarreal B takımına transfer oldu. Daha sonra tekrar Universitario takımına geri dönen Edison Flores, 2016 yılında Aalborg'a transfer oldu. Sol ayaklı olan ve sol kanatta forma giyen Edison Flores, bu sezon takımıyla çıktığı 18 maçta 2 gol attı. Transfermarkt değeri ise 600 bin Euro gösteriliyor.



Kaynak: Fotospor