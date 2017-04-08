Renk renk çiçeklerin muhteşem kokusunda huzur bulmak isterseniz Floralfest İstanbul'17'de yerinizi alın.



"Alışılagelmiş festivallere yeni bir soluk getirmeye ne dersiniz? Sizin de cevabınız evet ise doğa ile yaratıcılığın, çiçeklerin büyüleyici renkleriyle de tasarımın harmanlandığı harika bir festival fikrimiz var!



İstanbul'da ulusal ve uluslararası bir çok markaya aynı anda ulaşmanızı sağlayacak olan Floral Fest'de; Çiçekli lezzetlerden, bitki satış noktalarına, alanında uzman olan isimlerin önerilerinden, atölye çalışmalarına, konsept bahçelerden, çiçek tasarımlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede bu baharı hiç olmadığı kadar çok çiçek ve renkle karşılayacağız… Kısacası Şehrin tarihi dokusu tuvaliniz, doğanın en güzel renklerini barındıran çiçekler paletiniz, hayalleriniz ise fırçanız olacak!"



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Haydarpaşa Garı



Başlangıç Saati : 09.04.2017 11: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 13: 00: 00



Kategori : Floralfest İstanbul 3. Gün



Tür : Sergi



Ücretlimi? : Hayır