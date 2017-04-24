Fleetcorp ve Renault İş Birliği;

Bu hizmet; ruhsatlandırma, finansman, satış sonrası, sigorta ve 2. eli de kapsıyor. Fleetcorp'un Renault Filo Kiralama'da 6.325 adet canlı aracı bulunuyor. Genelde B-C segment tarafında yoğunlaşan araçlar, farklı beklentileri ve ihtiyaçları rahatlıkla karşılıyor.

Fleetcorp'un Renault Filo Kiralama hizmeti, Renault marka araç kiralama yapmak isteyenlerin ihtiyaçları doğrultusunda, operasyonel kiralama alt yapısını sunarak piyasa koşullarındaki kira fiyatları ile marka amblemi altında satış sonrası hizmetleri sağlamayı kapsıyor. Fleetcorp CEO'su Dr. Barbaros ÇITMACI "Renault Filo Kiralama hizmetimiz ile iş ortaklarımız, yurt genelindeki Renault ve Dacia Showroom'larında sahip olmak istedikleri araç için, satın alma alternatifi olarak filo kiralama hizmetine de ulaşabiliyor. Bu sayede müşterimiz, görüşmesini yüz yüze yapıyor ve kiralamayı düşündüğü aracı, anlaşma yapmadan önce detaylıca inceleme fırsatı bulabiliyor. Satış sonrası (servis) hizmetlerini de markanın yetkili servislerinde yaptıracağından, profesyonel ve eğitimli Renault ve Dacia servislerinin sağlayacağı orijinal parça ile bakım ve onarımlarını yaptırabiliyor. Renault ve Dacia müşterilerinin, ihtiyaçları doğrultusunda bulundukları ildeki yetkili satıcıdan hızlı ve güvenilir hizmet almaları sağlanıyor." diyor.

Vergi levhası olan, tüzel yapıya sahip, 3 yıl ve üzerinde faaliyet gösteren kuruluşlar, Fleetcorp'un Renault Filo Kiralama hizmetinden rahatlıkla yararlanabiliyor. Bu hizmetin sağladığı birçok avantajın keyfini çıkarabiliyor.

