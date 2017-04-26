Fleetcorp'tan Çok Özel Yarışma...

BEŞİKTAŞLI YILDIZLARDAN İMZALI FORMA…

Üstelik şimdi takımlarının yıldız futbolcularının imzaladığı formalara sahip olma fırsatı da onları bekliyor. Beşiktaş'ın resmi araç sponsoru olan, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük operasyonel filo kiralama şirketleri arasında yer alan Fleetcorp'un Facebook sayfasından gerçekleştirdiği yarışmaya katılanlar, bu formaları kazanma şansı yakalıyor.

Sevdiğiniz Beşiktaşlı yıldızların imzaladığı formaya kavuşmak için yapmanız gereken son derece basit. Facebook'ta Fleetcorp Türkiye sayfasını beğenin; Beşiktaş taraftarı olduğunuzu gösteren bir fotoğrafınızı, ilgili postun altında yorum olarak paylaşın; imzalı Beşiktaş forması kazanacak 5 kişiden biri olma şansını yakalayın! Yarışmaya, 27 Nisan 2017 Perşembe günü, saat 23.59'a kadar katılım sağlayabilirsiniz. Kazananlar Fleetcorp Türkiye jürisi tarafından belirlenecek ve 28 Nisan 2017 Cuma günü yine Fleetcorp Türkiye'nin Facebook sayfasından duyurulacak.

