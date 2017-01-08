THY, Saat 17.00'ye Kadar Tüm İç Hat Seferlerini İptal Etti

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları hava yollarını da etkilemeye devam ediyor. THY, Atatürk Havalimanı'ndan bugün saat 17.00' ye kadar yapacağı iç hat seferlerinin tamamını iptal etti. 0Dış hatlarda iptal edilen sefer sayısı ise 471.

KAR YERİNİ SOĞUĞA BIRAKTI

Öte yandan cuma gününden itibaren İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı.Yetkililer vatandaşları don ve buzlanma konusunda uyardı.

ÇARŞAMBA GİDİYOR

Kar yağışı aralıklarla çarşamba gününe kadar sürecek. Çarşamba günü ise karla karışık yağmurla birlikte İstanbul'u terk edecek.