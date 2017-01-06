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Flash ! Kar Yağışının Etkisini Artırdığı İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 83'e Ulaştı

Flash ! Kar Yağışının Etkisini Artırdığı İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 83'e Ulaştı

Flash ! Kar Yağışının Etkisini Artırdığı İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 83'e Ulaştı

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