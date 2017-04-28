Flash....!!!!!!

MB: Gıda ihracatındaki toparlanmaya bağlı olarak gıda enflasyonu yüksek gerçekleşebilir.

Flash....!!!!!!

DHA EKONOMİ - MB: Gıda ihracatındaki toparlanmaya bağlı olarak gıda enflasyonu yüksek gerçekleşebilir

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Enflasyon, Ekonomi, İhracat, Dha
2