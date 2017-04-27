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DHA: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: Kurtarılan Rus gemi personeli, Türk askeri gemisine naklediliyor.

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DHA: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü:  Kurtarılan Rus gemi personeli, Türk askeri gemisine naklediliyor.

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