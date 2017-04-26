Flash....!!!!!!

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Borsa Endeksi güne yüzde 0.04 yükselerek 94 bin 673 puandan başladı.

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DHA EKONOMİ - Borsa Endeksi güne yüzde 0.04 yükselerek 94 bin 673 puandan başladı

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