Flash....!!!!!!

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AKPM'nin Türkiye'yi yeniden denetim sürecine alma kararıyla dolar 3.59 lirayı aştı.

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DHA EKONOMİ - AKPM'nin Türkiye'yi yeniden denetim sürecine alma kararıyla dolar 3.59 lirayı aştı

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