Flash....!!!!!!

Borsa 93 bin 802 puan ile tüm zamanların en yüksek düzeyinden kapandı.

Flash....!!!!!!

DHA EKONOMİ - Borsa 93 bin 802 puan ile tüm zamanların en yüksek düzeyinden kapandı

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ekonomi, Borsa, Dha, Zam