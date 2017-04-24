Flash....!!!!!!

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Borsa 93 bin 802 puan ile tüm zamanların en yüksek düzeyinden kapandı.
24 Nisan 2017 Pazartesi 18:16
DHA
EKONOMİ
- Borsa 93 bin 802 puan ile tüm zamanların en yüksek düzeyinden kapandı
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