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FlashCumhurbaşkanı Erdoğan: Adeta yedi düvel saldırdı ama milletim dik durdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adeta yedi düvel saldırdı ama milletim dik durdu.

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