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FlashCumhurbaşkanı Erdoğan: Adeta yedi düvel saldırdı ama milletim dik durdu.
16 Nisan 2017 Pazar 22:38
Flash
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adeta yedi düvel saldırdı ama milletim dik durdu.
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[9509347] DHA
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