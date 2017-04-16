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FlashCumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Türkiye'nin kitabında patinaj olmayacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Türkiye'nin kitabında patinaj olmayacak.

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