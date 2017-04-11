Flash....!!!!!!

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G7 ülkeleri İngiltere'nin Rusya ve Suriye'ye yaptırım önerisini reddetti.

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DHA DIŞ HABER - G7 ülkeleri İngiltere'nin Rusya ve Suriye'ye yaptırım önerisini reddetti.

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