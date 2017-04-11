Hükümetten Diyarbakır'daki Patlamaya İlk Açıklama: Dışarıdan Müdahale Yok

Merkez Bağlar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet bakım onarım binasında panzerin onarımı sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesindeki çevik kuvvet bakım onarım binasında panzer bakım ve onarımı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

"DIŞARIDAN MÜDAHALE YOK"

Olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da patlama ile ilgili bilgiler verdi. Soylu yaptığı açıklamada "Diyarbakır'da bir patlama oldu. Oradaki çevik kuvvet binası içindeki bir kademede. Yani araçların tamir bakım yapıldığı bir yerde. Dışarıdan müdahale yok. Tamir sırasında araçtan kaynaklanan patlama oldu. 1 kişi enkaz altında. 1 ağır yaralı var, hafif yaralılar da var." dedi.