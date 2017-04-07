Flash....!!!!!!

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Rusya: Her uzman bu kararın İdlib'deki olaydan önce alındığını anlayabilir.
7 Nisan 2017 Cuma 11:38
DHA
DIŞ HABER -
Rusya
: Her uzman bu kararın
İdlib
'deki olaydan önce alındığını anlayabilir
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[9470195] DHA
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