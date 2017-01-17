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17 Ocak 2017 Salı 12:55
dha : Maltepe, Dragos sahilinde demirli bulunan bir kum kosterinde yangın çıktığı bildiriliyor.
dha
:
Maltepe
, Dragos sahilinde
demirli
bulunan bir kum kosterinde yangın çıktığı bildiriliyor.
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[9170267] DHA
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