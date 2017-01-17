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17 Ocak 2017 Salı 10:44
dha : Vasip Şahin : Terörist suçunu kabul etti.
dha
:
Vasip Şahin
: Terörist suçunu kabul etti. Parmak izi uyuştu
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[9169635] DHA
Vasip Şahin
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