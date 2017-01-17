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dha : Vasip Şahin : Terörist suçunu kabul etti.

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dha : Vasip Şahin : Terörist suçunu kabul etti. Parmak izi uyuştu

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Vasip Şahin, Terör, Dha
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