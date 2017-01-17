Flash....!!!!

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17 Ocak 2017 Salı 10:12
Bişkek'te düşen ACT kargo uçağının kara kutusu enkazdan çıkartıldı.
DHA
DIŞ HABER - Bişkek'te düşen ACT kargo uçağının kara kutusu enkazdan çıkartıldı
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