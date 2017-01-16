Flash....!!!!

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İşsizlik yüzde 11.8'e yükseldi; tarım dışı işsizlik yüzde 14.1'e ulaştı.

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DHA EKONOMİ - İşsizlik yüzde 11.8'e yükseldi; tarım dışı işsizlik yüzde 14.1'e ulaştı

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İşsizlik, Ekonomi, Dha
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