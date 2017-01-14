DHA : Şişli Etfal'de çıkan yangınla ilgili bilgi veren hastane görevlisi, "Yangının kontrol altına alındığı ve doğum ünitesindeki çocukların
sağlıklarının iyi olduğunu" belirtti.
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DHA : Şişli Etfal'de çıkan yangınla ilgili bilgi veren hastane görevlisi, "Yangının kontrol altına alındığı ve doğum ünitesindeki çocuklarınsağlıklarının iyi olduğunu" belirtti.
DHA : Şişli Etfal'de çıkan yangınla ilgili bilgi veren hastane görevlisi, "Yangının kontrol altına alındığı ve doğum ünitesindeki çocukların
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