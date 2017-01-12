Flash....!!!!

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12 Ocak 2017 Perşembe 10:07
Euro 4.15 lira ile yeni tarihi rekor düzeyde; dolar 3.90 lirayı aştı.
DHA
EKONOMİ
- Euro 4.15 lira ile yeni tarihi rekor düzeyde; dolar 3.90 lirayı aştı
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