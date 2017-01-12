Flash....!!!!

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Euro 4.15 lira ile yeni tarihi rekor düzeyde; dolar 3.90 lirayı aştı.

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DHA EKONOMİ - Euro 4.15 lira ile yeni tarihi rekor düzeyde; dolar 3.90 lirayı aştı

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Ekonomi, Euro, Dha
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