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DHA: Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

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DHA: Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

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Muhalefet, Dha
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