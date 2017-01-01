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dha : Terör saldısı kurbanlarının 25'i erkek 14'ü kadın.

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dha : Terör saldısı kurbanlarının 25'i erkek 14'ü kadın.

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Kadın, Terör, Dha
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