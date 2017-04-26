Flaş! Ünlü Oyuncu Selim Erdoğan Muğla'da Gözaltına Alındı

Dizi ve sinema sanatçısı Selim Erdoğan ' ın, Muğla Marmaris ' teki evinde uyuşturucu yetiştirip sattığı iddia edildi.

Flaş! Ünlü Oyuncu Selim Erdoğan Muğla'da Gözaltına Alındı

Dizi ve sinema sanatçısı Selim Erdoğan'ın, Muğla Marmaris'teki evinde uyuşturucu yetiştirip sattığı iddia edildi. Jandarmanın baskın düzenlediği evde, esrar, uyuşturucu yetiştirme, kurutma ve saklama düzeneği ele geçirildi, Erdoğan gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre Selim Erdoğan, Marmaris'e 50 kilometre uzaklıktaki sosyetenin uğrak yeri Selimiye köyünden geçtiğimiz yıl ev kiraladı. Zaman...

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