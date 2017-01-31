Flaş! 'Podolski, Japonya'yı Sordu'

FutbolArena Dış Haberler - Galatasaray'da geleceği merak edilen oyuncuların başında gelen Lukas Podolski için Japonya'da forma giyen Tomoaki Makino'dan bir açıklama geldi. Köln'den eski takım arkadaşı olan Podolski hakkında konuşan Tomoaki Makino, Alman golcünün kendisine Japonya ile ilgili sorular sorduğunu söyledi.



"PODOLSKI'Yİ JAPONYA'DA GÖRMEK İSTERİM"



Japon basınına konuşan Tomoaki Makino, "Podolski ile Köln'de beraber oynadık. Onu burada görmeyi isterim. Hatta ona Japonya bile öğretebilirim. Köln'de oynarken, Japonya'ya karşı bir ilgisi olduğunu biliyordum. Bana geçenlerde bir mail attı ve Kobe şehirini sordu" ifadelerini kullandı.



Lukas Podolski transferinde Galatasaray kararını verdi



Başkan Dursun Özbek, idarecilerine, "Podolski konusunda hiçbir adım atmayın. Taraftarımızda dün bir kez Podolski'nin Galatasaray adına ne kadar değerli olduğunu desteği ile gösterdi. Podolski kalmalı" dedi



Vissel Kobe'nin son olarak 3.5 milyon euro teklif ettiği sarı kırmızılılarda 1 aydır transferi konuşulan Lukas Podolski'nin Galatasaray'da kalması kararı alındı.



Akhisar Belediyespor maçında da başarılı bir futbol ortaya koyan ve Galatasaray taraftarının da tezahüratları ile bağrına bastığı Podolski için yönetim 'mutlaka kalsın' kararını verdi.



Galatasaray yönetimi Podolski'nin yerini dolduracak nitelikte bir golcü de bulamaması, tribünlerin de açıl şekilde Podolski'ye verdiği destek sonrasında Alman oyuncu ile devam etme konusunda fikir birliğine vardı.



