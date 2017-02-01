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DHA : Tokat'ın Reşadiye İlçesinde geçen yıl kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı'nın bulunması için Cumhuriyet Savcılığı'nan talimatıyla Kelkit Çayı kenarında kazı çalışmaları başlatıldı.

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DHA : Tokat'ın Reşadiye İlçesinde geçen yıl kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı'nın bulunması için Cumhuriyet Savcılığı'nan talimatıyla Kelkit Çayı kenarında kazı çalışmaları başlatıldı.

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