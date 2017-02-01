DHA : Tokat'ın Reşadiye İlçesinde geçen yıl kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı'nın bulunması için Cumhuriyet Savcılığı'nan talimatıyla Kelkit Çayı kenarında kazı çalışmaları başlatıldı.
CANLI YAYINDAYIZ
Flaş
DHA : Tokat'ın Reşadiye İlçesinde geçen yıl kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı'nın bulunması için Cumhuriyet Savcılığı'nan talimatıyla Kelkit Çayı kenarında kazı çalışmaları başlatıldı.
DHA : Tokat'ın Reşadiye İlçesinde geçen yıl kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı'nın bulunması için Cumhuriyet Savcılığı'nan talimatıyla Kelkit Çayı kenarında kazı çalışmaları başlatıldı.
Bayram Erol, Cumhuriyet, Reşadiye, Kelkit, Tokat, Çay, Dha