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30 Ocak 2017 Pazartesi 22:20
DHA: HDP milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı.
DHA
:
HDP
milletvekili
Meral Danış Beştaş
,
Diyarbakır
'daki evinde gözaltına alındı.
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[9214276] DHA
Halkların Demokratik Partisi
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