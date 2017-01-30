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30 Ocak 2017 Pazartesi 12:05
DHA : HDP milletvekili Nadir Yıldırım ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
DHA : HDP milletvekili Nadir Yıldırım ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı
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[9212115] DHA
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