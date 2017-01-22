Son Dakika! İstanbul'daki Lav Sİlahlı Saldırıyla İlgili Aranan Şahıs Tekirdağ'da Vuruldu!

İstanbul' da Ak Parti ve Emniyet Müdürlüğü'ne saldırıyla ilgili olarak aranan DHKP-C li Bilgehan Karpat, Tekirdağ' ın Muratlı ilçesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtığı mesire alanında "teslim ol" çağırılarına silahla karşılık verince vurularak ölü ele geçirildi.

GRİ LİSTEDE ADI VAR

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, AK Parti İl Başkanlığına yönelik saldırıyı, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki "gri liste"de yer alan ve başına 300 bin lira ödül konulan Bilgehan Karpat'ın gerçekleştirdiği belirlendi.

POLİSE ATEŞ AÇTI

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki mesire alanında olduğu tespit edilen teröristin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında polise ateş açtığı belirtilen terörist, ölü olarak ele geçirildi.

TEKNİK TAKİBE ALINMIŞLARDI

Gündüz saatlerinde yine DHKP-C üyesi Şeref Turunç da Tekirdağ'da yakalanarak İstanbul'a gönderilmişti. İki terörist İstanbul'da AK Parti il binası ve Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırılar kapsamında teknik takibe alınmıştı.