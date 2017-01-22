CHP, Anyasa Paketini AYM'ye Götürecek

CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te kabul edilen Anayasa değişikliği paketinin, Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından iptali için Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı.

"GİZLİ OYLAMA İHLAL EDİLDİ" İDDİASI

CHP'nin başvurusunda anayasaya aykırılık iddialarının yanı sıra gizli oylamanın ihlal edildiği de yer alacak.

CHP, Genel Kurul'daki görüşmelere ilişkin dijital kayıt cihazları, kamera, fotoğraf makinalarındaki görüntüleri de başvurusuna ekleyecek. Oylamaya ilişkin düşülen şerhler de başvuruda yer alacak.

MECLİS'TEN GEÇMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifi 339 oyla kabul edilerek yasalaşmıştı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Teklifin tümünün 330'un üzerinde oyla kabul edilmesiyle referandum süreci de başladı. Teklif önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak. Cumhurbaşkanı'nın 15 günlük yasal süresi bulunuyor. Referandum tarihi de buna göre şekillenecek. Referandumun, Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60'ncı günden sonraki ilk pazar günü yapılması gerekiyor.