DHA : TSK : 20 Ocak 2017 tarihinde saat 12: 00-12: 50 saatleri arasında, Adıyaman kırsalında Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzileri, barınak ve sığınaklar Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenerek imha edilmiştir.
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DHA : TSK : 20 Ocak 2017 tarihinde saat 12: 00-12: 50 saatleri arasında, Adıyaman kırsalında Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzileri, barınak ve sığınaklar Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenerek imha edilmiştir.
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