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DHA : ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ 339 OYLA KABUL EDİLDİ.

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DHA : ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ 339 OYLA KABUL EDİLDİ

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